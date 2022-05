Demandan ambulantes aplicar el Reglamento de Comercio

Anteriormente los únicos que lo pedían eran los de la Canaco, ahora no los he escuchado que ya no haya más vendedores, somos nosotros mismos los que estamos pidiendo que ya no haya más saturación, que lo dejen así como está". Paulino Cortez, Dirigente de la Unión de Comerciantes de Ciudad Victoria

"Se debe de respetar el Reglamento, las leyes son muy claras, me comentaban que son leyes muy viejas pero la Constitución es más vieja y no se le ha cambiado, se ha hecho valer, aquí lo que hace falta es hacer valer la ley", dijo el dirigente de la Unión de Comerciantes, Paulino Cortez, "hay muchas irregularidades como por ejemplo en la medición de los puestos, en dejar mucho tiempo los carros, si un negocio no trabaja por treinta días se sanciona, si lo dejas de trabajar más de un mes se te puede cancelar tu área, no puedes rentar un área...".

Recordó que la actual administración tiene el proyecto para reformar el actual Reglamento de Comercio en, para lo cual se han estado realizando foros con organismos de ambulantes y con la Cámara Local de Comercio – CANACO –, sin embargo, consideró que la reglamentación actual todavía es vigente siendo necesaria la aplicación de esta para poner orden.

"El Reglamento ha existido desde 1994, en el 2017 se le hizo una reforma y no se nos tomó en cuenta, ahora le damos las gracias a los regidores que nos están tomando en cuenta para hacer una nueva reforma o dejarlo así como está, simplemente hacer valer la ley que ya existe", agregó que: "más que modificaciones, pedir que se aplique para que toda la gente esté ordenada, que esté trabajando bien en sus áreas".

En el caso de los puestos con permiso permanente se cuenta con menos de 200 de los cuales algunos ya se encuentran sin funcionar, lo cual según el Reglamento es causa de pérdida del permiso; por otro lado, recordó que personal de la Oficina de Inspección Fiscal del Municipio sigue expidiendo permisos ´temporales´, los cuales el mismo ordenamiento ni siquiera los contempla, "anteriormente los únicos que lo pedían eran los de la CANACO, ahora no los he escuchado que ya no haya más vendedores, somos nosotros mismos los que estamos pidiendo que ya no haya más saturación, que lo dejen así como está".