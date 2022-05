Dejarán Reglamento de Comercio de 1994

El Reglamento de Comercio en la Vía Pública del Municipio de Victoria continuará sin grandes modificaciones luego de que sectores como la Cámara Local de Comercio y asociaciones de vendedores ambulantes han acordado mantenerlo ante una propuesta de parte de la actual administración para modificarlo a las necesidades actuales.

"Nos dicen que no quieren actualizar el Reglamento, están contentos con el Reglamento y no quieren hacerle ninguna mejora simplemente piden que se aplique", dijo la regidora Mayra Benavides Villafranca, presidente de la Comisión de Comercio en Vía Pública.

"Como regidora en eso es en lo que vamos a poner mucha presión a la administración, estamos conformando el documento para hacerle la entrega oficial al presidente municipal donde están las voces de los ciudadanos".

El actual Reglamento cuenta con una antigüedad de 28 años – fue expedido en el año de 1994 – con el que se entregaron permisos para el comercio en vía pública en la zona centro de esta capital por última vez; sin embargo, con el paso de los años se ha ido incrementando el número de permisos ´temporales´ lo que ha saturado algunos puntos del Centro Histórico de esta ciudad, afectando tanto a los vendedores en vía pública permanentes como a comerciantes establecidos.

"No se trata de señalar a una administración en particular porque ya van más de siete administraciones en las que se vienen arrastrando algunas cosas que no deben de ser, y que vemos en la calle que están pasando, si están pasando vamos a reglamentarlo pero ni la Cámara Nacional de Comercio ni los vendedores organizados quieren modificarlo", reiteró la regidora por Movimiento Ciudadano.

Benavides Villafranca señaló el caso de puestos que mantienen sus estructuras en la vía pública pero que ya cuentan con meses de inactividad, lo cual según el propio reglamento, deben de ser retirados, "para nada queremos dañar a los comerciantes, pero hay estructuras que están sin utilizarse, que están abandonadas por varias semanas... quien tenga su permiso, quien esté respetando su giro pues adelante, estamos trabajando para nuestras familias y ese tipo de cosas".