Declara Tamaulipas alerta por Hepatitis

Es una hepatitis aguda como si fuera hepatitis A o hepatitis B, presentan ictericia, diarrea, vómito, fiebre". Gloria Molina, secretaria de Salud

"Tenemos un caso que está en estudio, no tenemos datos, no tenemos resultados, está todo en la Ciudad de México. No hay reservorio, no hay modo de transmisión, no hay período de transmisibilidad, las manifestaciones clínicas de la enfermedad es una hepatitis aguda como si fuera hepatitis A o hepatitis B, presentan ictericia, diarrea, vómito, fiebre", precisó.

Las muestras fueron enviadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) para su diagnóstico, toda vez que no existe la capacidad técnica para determinar la enfermedad, que hasta el momento se desconoce el origen o la causa.

La secretaria de Salud indicó que el caso analizado es de Ciudad Victoria, un menor de 14 años de edad que presentó síntomas de vómito, diarrea, malestar general, principalmente. Añadió que no hay fecha para cuándo les den los resultados.

Precisó que no hay modo de transmisión y que las manifestaciones clínicas de la enfermedad son una hepatitis aguda, (como si fuera hepatitis A o B), ictericia o el color amarillento de la piel y las conjuntivas de los ojos, diarrea, vómito, fiebre, orina o heces sin color y puede agravarse con el transcurso de los días.

Recomendó a la población para evitar posibles contagios a los niños y niñas menores de 16 años de edad, el lavado de manos de manera frecuente con agua y jabón o con alcohol gel, cubrir boca, nariz, al estornudar o toser, utilizar pañuelo o papel y tirarlo a la basura, es muy importante la higiene para preparar alimentos y lavado de manos.

Apenas el pasado jueves la Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer los primeros cuatro casos a nivel nacional en esa entidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada por primera vez el 5 de abril de 10 casos de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido en Escocia detectados en niños menores de 10 años.

¿QUÉ ES LA HEPATITIS?

La Hepatitis Aguda Infantil se da principalmente en niños y niñas hasta los 16 años.

La hepatitis que se contagia vía oral fecal.

Como la hepatitis A: con alimentos contaminados o agua contaminada, o al no lavarse las manos, por eso es más frecuente en los niños.

Es una inflamación del hígado debida a la infección por alguno de los cinco virus de la hepatitis.