"Dark Kitchens" son áreas de oportunidad

Es en ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en donde las ´Dark Kitchens´ tienen una mayor presencia en el mercado pero no descartó que en un futuro se incremente el número de negocios en la localidad para lo cual, CANIRAC podrá recibirlas como parte del gremio restaurantero, "cualquier establecimiento de comidas que venda al público, ya sea a domicilio, en comedor o en plataformas es un restaurante que puede pertenecer a la Cámara y que nosotros le podemos dar todas las atenciones, y quién esté interesado en ingresar a este sector es una buena área de oportunidad, las ´Dark Kitchen´, la tendencia va para allá".

Actualmente se cuenta con entre 200 y 300 restaurantes establecidos en Victoria de los cuales 95 se encuentran afiliados a la CANIRAC, Canales González recordó que a nivel nacional se cuenta con más de 600 mil establecimientos, 15 mil socios, y se generan dos millones de empleos directos a través de esta actividad comercial.

Finalmente el presidente de la CANIRAC victorense recalcó que la ventaja de este tipo de restaurantes virtuales es que solo requiere de la instalación de una cocina y funciona con el mínimo personal, lo cual abarata costos de operación, empleando a repartidores de las plataformas digitales ya establecidas lo que resulta de mucho atractivo para los inversionistas, "en Victoria se da poco, la verdad es que es muy poco lo que hay ahorita que tenemos conocimiento, en CANIRAC no tenemos ningún restaurante afiliado que sea ´Dark Kitchen´, que no ofrezca al público sino que sea por plataformas, pero no dudamos en que pronto se acercará uno".