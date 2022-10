Definitivo: validan triunfo de Américo

Por unanimidad de votos, los magistrados electorales determinaron que Villarreal Anaya tiene elegibilidad para ser gobernador del estado por reintegrarse al Senado –licencia que le fue otorgada por segunda vez–, y se confirmó el cómputo estatal emitido por el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).

Cada uno de los magistrados emitió su posicionamiento al respecto, sus consideraciones sobre el proyecto, así como el desacuerdo en fragmentos del análisis de la sentencia presentada por el magistrado instructor, José Luis Vargas Valdez; sin embargo, los siete consideraron que no había pruebas para declarar la nulidad de la elección.

Se consideraron infundados los cinco planteamientos presentados por el PAN en contra de Américo Villarreal en el expediente SUP-JRC-101/2022: 1) Vinculación con el Cártel de Sinaloa por haber sido delegado en esa entidad en el pasado proceso electoral; 2) presunta vinculación de dirigentes estatales con crimen organizado; 3) Participación de la Columna Pedro J. Méndez; 4) Supuesto financiamiento ilícito; 5) Actos de intimidación al electorado antes de la jornada electoral.

El magistrado instructor, José Luis Vargas Valdez defendió su proyecto de resolución, al considerar que AVA consiguió el mayor número de votos, por encima de 88 mil sufragios del candidato del PAN-PRI-PRD, y que en los últimos días se intensificaron las opiniones en medios de comunicación por la presunta incidencia de grupos delictivos y hechos de violencia durante la jornada electoral.

"Me llama la atención un reclamo, que no se dejara de sancionar la intervención de grupos delictivos que pudieron incidir en la elección a la gubernatura, precisamente la anualidad de la elección es una consecuencia (...) La finalidad del sistema de nulidad es proteger la autenticidad y eficacia del voto ciudadano y no proporcionar herramientas para tratar de ganar en tribunales lo que no se ganó en las urnas", enfatizó, y consideró que anular una elección es el último recurso al que se puede recurrir en los tribunales. Además, consideró que la cadena de custodia no se vio afectada y no se acreditó la participación de servidores públicos a favor del candidato denunciado y se consideró la inexistencia de violencia generaliza en la jornada.

Así la votación...

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN (PRESIDENTE): A FAVOR

FELIPE DE LA MATA PIZAÑA: A FAVOR

FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA: A FAVOR

INDALFER INFANTE GONZÁLES: A FAVOR

JANINE OTÁLORA MALASSIS: A FAVOR

MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO: A FAVOR

JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ: A FAVOR

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN: Considero que por razón de método, previo a analizar en individual cada medio de prueba, el proyecto debería establecer si en Tamaulipas, en la elección, se puede inferir un contexto de violencia, de influencia del crimen organizado o de presencia de grupos armados, para que, a partir de tener esa hipótesis contextual, se puedan hacer válidamente análisis sobre su incidencia, su impacto o no en la validez de la elección". "Se aprecia un clima de violencia focalizado en las áreas de Hidalgo, Vilagrán y Mainero, pertenecientes al Distrito 13 del estado de Tamaulipas, pero no se acreditaron hechos de violencia que afectaran al electorado".

FELIPE DE LA MATA PIZAÑA: Tampoco se puede considerar que exista un ambiente de intimidación antes o durante la elección, pues su narrativa no tiene un soporte mínimo razonable. Debido a la especial naturaleza de sus funciones, que implica la gestión de programas sociales, sí es probable que se pueda generar un influjo en el ánimo del electorado, y aunque en este caso no quedó demostrado que las personas denunciadas fueran servidores de la nación, mucho menos la manera en que esto pudo afectar el resultado y la validez, es al menos hipotética la posibilidad de que se dé este influjo contrario".

FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA: En las notas periodísticas, aun cuando se relata la existencia de un grupo civil o columna armada, ese dato por sí mismo no permite tener por cierto que las personas a las cuales se les llegó a imputar una conducta violenta efectivamente, primero, pertenezcan a ese grupo, y segundo que incidieran en la elección que se cuestiona".

INDALFER INFANTE GONZÁLES: Cuando se señala que en una elección concurrieron factores externos de riesgo, como la existencia de grupos armados no estatales y estatales, o grupos delincuenciales, necesariamente se impone a las autoridades valorar el contexto de los hechos; sólo a partir de tal valoración es preciso determinar el grado de incidencia que pudieron haber tenido los hechos en la elección, o verse en la necesidad de declarar la nulidad de la elección".

JANINE OTÁLORA MALASSIS: De las notas aportadas no fue posible formular injerencia o deducción que haya vínculos entre el candidato y la delincuencia, ya que éstos se presentan como una suposición que se derivan de que el candidato fungió como delegado en Sinaloa, y que conoció a un empresario que se conoció como líder de contrabando de hidrocarburos, pero no tienen respaldo probatorio alguno que demuestre una relación, asociación o vínculo del candidato con actividades de grupos aludidos".

MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO: No es posible derivar, ni siquiera en forma indiciaria, que se presentaron los hechos invocados en la demanda, ello toda vez que en ninguno de los medios de impugnación promovidos para controvertir los 16 cómputos estatales se acreditaron las irregularidades invocadas sobre los paquetes electorales".