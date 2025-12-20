Premian a policías de Tamaulipas por aseguramiento de armas y explosivos

Elementos de la Guardia Estatal que participaron en aseguramientos de armas y explosivos en Tamaulipas recibieron incentivos económicos de hasta 7 mil pesos. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas indicó que estos reconocimientos se darán de manera mensual a los policías que hagan los decomisos.

Durante noviembre, el personal de la Guardia Estatal aseguró 30 armas largas, 11 armas cortas, cinco explosivos y un fusil Barrett en diferentes municipios de Tamaulipas.

Esto dio como resultado que se hicieron acreedores a un incentivo económico, el cual se dará de manera mensual a los elementos que contribuyeron al resultado, dijo el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, durante la ceremonia realizada en Ciudad Victoria.

Para el personal de la Guardia Estatal que realizó aseguramientos de armas durante el mes de noviembre, se otorgaron incentivos económicos de tres, cinco y siete mil pesos a quienes aseguraron armas cortas; armas largas, granadas y/o explosivos; así como ametralladoras y/o fusiles Barrett; respectivamente, durante el mes de noviembre.

La ceremonia culminó con la entrega de reconocimientos a los primeros tres lugares y graduación del último bloque del Curso de Medicina Táctica Policial del 2025.