Dan de baja a 7 empleados de Ayuntamiento de Victoria

Al día siguiente, el Sindicato del Ayuntamiento llevó a cabo un plantón permanente frente a la Presidencia Municipal cerrando parcialmente la circulación de la avenida Francisco I. Madero; cabe recordar que el Gobierno Municipal impugnó el contrato colectivo de trabajo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas, dicha controversia ha llevado al Sindicato a realizar otras movilizaciones como forma de presión del documento.

"Esta recisión laboral se debió a los acontecimientos que se dieron en la sesión de Cabildo donde vimos que un grupo de trabajadores se manifestaron en sentido contrario a lo que previene la norma o la ley, y los propios códigos de ética del Municipio; en este caso el propio Oficial Mayor nos menciona que está aplicando el Reglamento con el propósito de que se mantenga el orden, no hay trasfondo en esto, lo único que se pretende es que haya orden y coincidencias con los trabajadores".

Reséndez Silva apuntó que se cuenta con grabaciones e imágenes de los trabajadores sindicalizados al momento de intentar irrumpir violentamente al recinto en donde se llevaba a cabo la sesión de Cabildo, acto por el cual, serían dados de baja estos siete trabajadores.

´Los trabajadores despedidos tienen derecho a una investigación´: Sindicato

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Victoria, Laura Guadalupe Infante Quintanilla, señaló que el mismo convenio colectivo prevé que, para el caso de procedimientos administrativos en contra de trabajadores sindicalizados, se debe llevar a cabo una investigación para determinar la procedencia de dichos despidos.

"Están sorprendidos, no se explican ese despido, es lo que venimos ahorita a platicar con Recursos Humanos... Para nosotros ese aviso que se les está dando de baja para nosotros fue una decisión unilateral, ya que no se nos ha dado el derecho de defensa, eso es a lo que venimos a platicar con Recursos Humanos para ver qué es lo que está pasando, porque esa decisión tan repentina y unilateral".

La lideresa sindical aceptó que un grupo de sindicalizados se manifestó en la fecha señalada pero de manera pacífica, por lo que consideró que debe proceder su reinstalación al no acreditarse una situación que justifique el despido de estos, "más que nada que se anule ese aviso de baja ya que para nosotros es una decisión unilateral porque no se le dio el derecho a la defensa, no se hizo ninguna investigación, para nosotros no es procedente".

Y agregó: "La sesión de Cabildo se hizo a puerta cerrada, nosotros sí queríamos que nos recibiera Cabildo, pero en ningún momento se violentó esto, la sesión de Cabildo se llevó a cabo... Se tocó la puerta para que nos permitieran la entrada, pero no en forma violenta como lo quieren manejar", Infante Quintanilla apuntó que por el momento no se tiene conocimiento de otros procesos de despido a trabajadores adheridos a esa organización gremial.