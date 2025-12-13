Inician vacaciones en la Universidad

Luego de concluir las actividades escolares del ciclo 2025-3, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició su período vacacional de invierno para todas las dependencias académicas y administrativas correspondiente al cierre del año 2025.

Detalles sobre el receso laboral en la UAT

Conforme a lo establecido en el calendario institucional, el receso laboral comprende del 15 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, por lo que la actividad administrativa se reanudará el lunes 5 de enero de 2026 en todas las dependencias y planteles de la casa de estudios.

Durante este período, la Universidad mantendrá únicamente las guardias necesarias en las áreas operativas que requieren continuidad, mientras que el resto del personal académico, administrativo y de apoyo disfrutará del descanso programado para esta temporada.

Mensaje del rector sobre las vacaciones de invierno

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, ha expresado a toda la comunidad universitaria su deseo de que esta temporada sea propicia para la convivencia familiar, la reflexión y el esparcimiento, especialmente después de un año de intensa actividad académica, cultural y administrativa.