Da Américo Grito junto a familias tamaulipecas

Miles de familias tamaulipecas se congregaron en la Plaza Juárez de esta capital para conmemorar el 215 aniversario del Grito de Independencia, acto encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien en su arenga vitoreó a nuestros hermanos y hermanas migrantes, a la honestidad y la justicia, y a los independentistas tamaulipecos.

Desde la escalinata principal de Palacio de Gobierno, el gobernador de Tamaulipas recibió la bandera nacional de manos de la escolta del 77 Batallón de Infantería y exclamó.

"¡Tamaulipecos, tamaulipecas!, ¡Viva la Independencia Nacional!,¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad!,¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!,¡Viva José María Morelos!,¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!,¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Mariano Matamoros!, ¡Vivan los independentistas tamaulipecos!, ¡Viva Isadora Ovalle!, ¡Viva Felipe de la Garza!, ¡Viva Bernardo Gómez de Lara!, ¡Viva la honestidad y la justicia!, ¡Vivan nuestras y nuestros hermanos y hermanas migrantes!, ¡Viva Tamaulipas!, ¡Viva Tamaulipas!,¡Viva México!, ¡Que viva México! ¡Que viva México!"

El gobernador estuvo acompañado por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, diputado Humberto Prieto Herrera y magistrado Hernán de la Garza Tamez, respectivamente, así como mandos militares.

Tras ondear la bandera y repicar la campana, se dio paso a la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, inició un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de la capital tamaulipeca.



