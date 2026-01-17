Trámite de CURP biométrica avanza en Tamaulipas

El proceso de trámite de la clave única de registro de población biométrica, la cual a partir de febrero será solicitada para efectuar trámites de manera obligatoria, ya ha comenzado a ser gestionada en Tamaulipas.

¿Cómo se implementará el trámite CURP biométrica en Tamaulipas?

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Coordinación General del Registro Civil del Estado, Mauro Francisco Sandoval, quien refirió que es en las oficinas centrales del organismo que se encuentran en Ciudad Victoria donde se lleva a cabo.

Mencionó que este proceso es impulsado por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y ya se cuenta con el equipo necesario para atender a la población que busque hacer su gestión y contar con una identificación más segura y confiable.

Detalles sobre el avance del CURP biométrica en Ciudad Victoria

Francisco Sandoval refirió que será de manera paulatina que este servicio se vaya extendiendo a los demás municipios de la entidad, para evitar que la población tenga que desplazarse a otros puntos de Tamaulipas y hacer el trámite.

Señaló que esto da paso a la modernización de los servicios que entrega el Registro Civil e invitan a estar al pendiente de los medios oficiales para conocer las fechas, sedes y requisitos que se habrán de solicitar para este proceso, el cual aseguran es gratuito.