Dependen planteles de cuotas escolares

Aunque las cuotas escolares no son obligatorias, la mayoría de las escuelas en Tamaulipas dependen de ellas para solventar necesidades básicas como servicios, mantenimiento e incluso la compra de equipos, afirmó la diputada local Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, secretaria de la Comisión de Educación en el Congreso local.

Necesitamos la voluntad política de los directivos, que necesitamos la voluntad y el humanismo de los padres de familia”. Diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, secretaria de la Comisión de Educación en el Congreso de Tamaulipas

Las cuotas escolares rondan entre los 500 y hasta los 2 mil 500 pesos, dependiendo del grado del nivel educativo de cada planten de Nivel Básico y Media Superior.

De acuerdo con el Anuario de la Estadística Educativa del ciclo escolar 2024-202, en los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, hay 540 mil 520 alumnos que están en instituciones públicas, lo que genera una derrama aproximada de 270 a 675 millones de pesos, solo en nivel básico, tomando en cuenta que cada uno pague mil 250 pesos de cuota.

La legisladora explicó que, ante las altas temperaturas que se registran en diversos municipios, los padres de familia se organizan para adquirir aires acondicionados y equipo que garantice condiciones dignas a los alumnos, dinero que se obtiene de las cuotas escolares.

“En esas regiones es donde los padres, la sociedad civil se involucra más para la adquisición de los aires acondicionados y todos aquellos equipos, obvio, que sirvan para el bienestar de nuestros niños y de nuestros jóvenes”, justificó.

La diputada insistió en que las aportaciones que se recaudan en cada plantel son voluntarias y que en ningún caso deben convertirse en condición para permitir el acceso a la educación.

“Eso hay que dejarlo muy claro, que las cuotas de los padres de familia es lo que llamamos unas aportaciones voluntarias de los padres de familia”.

En ese sentido, Anzaldúa Nájera llamó a directivos y comités escolares a actuar con sensibilidad frente a las familias con menos recursos, pues a pesar de iniciar el ciclo escolar, hay algunos padres que no pueden cubrir esos gastos.

“Necesitamos la voluntad política de los directivos, que necesitamos la voluntad y el humanismo de los padres de familia de los comités para que aquellos padres de familia que sabemos que tenemos familias precarias, que no tengan el recurso económico; una, o se les den facilidades, o dos, les permitan pagar en partes o donde así se requiera que se bequen a aquellos niños que verdaderamente demuestren que no tienen para pagar”.

Aunque insistió que el derecho a la educación está garantizado en la Constitución Política de México, y que debe ser gratuita, y quienes nieguen el acceso está incurriendo en un delito.

Sin embargo, un número importante de escuelas de Tamaulipas reciben recurso federal para ejecutarlo en mantenimiento, equipo de climatización, y en otras necesidades de los planteles, a través del Programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), con transferencias que van de los 200 mil pesos, hasta 1.5 mdp.