Cumple sindicato el emplazamiento

Reporteros de El Mañana constataron la colocación de la bandera rojinegra en las diferentes sedes sindicales de Telmex en la entidad, como la zona conurbada, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Valle Hermoso, etcétera.

"Siendo las 12 horas a nivel nacional de la Ciudad MX damos por iniciada la huelga en defensa de nuestro contrato colectivo y el no cubrimiento de vacantes;estamos haciendo acto de nuestro derecho de huelga. A partir de hoy empezamos a poner en toda la sección – en los tres edificios que nos marcaron del Comité Ejecutivo Nacional – el derecho a huelga", dijo el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en esta localidad, "¡Duro compañeros!".

EN TODO EL PAIS

A nivel nacional se trata de 24 mil trabajadores en activo y casi 11 mil jubilados los que se fueron a paro. Para el caso de Victoria y la zona centro del estado se trata de 100 trabajadores activos y 135 jubilados quienes habrán de ocupar los tres edificios centrales de Telmex en esta capital, las oficinas en la calle Trece Morelos de la zona centro, el edificio en el Nueve Veracruz en el fraccionamiento San José, y el COPE – Centro Operativo de Trabajo – en el eje vial Lázaro Cárdenas y bulevar Adolfo López Mateos.

"Estamos aplicando nuestro derecho a huelga pactado para el día jueves 21 de julio a las doce horas por incumplimiento a la cobertura de vacantes y por la no modificación a la cláusula 149 de nuestro contrato colectivo de trabajo", recalcó Ramos García, "en todo este tiempo – todo este lapso – que duramos en diferentes negociaciones por parte de la empresa nunca hubo acercamiento, por parte del intermediario que fue la Secretaría del Trabajo no hubo acercamiento no llegaron a un acuerdo".

Telmex cuenta con una cartera de casi doce millones de usuarios de telefonía fija y diez millones de líneas de internet a nivel nacional, para esta ciudad se trata de alrededor de cien mil líneas las cuales son atendidas por cincuenta trabajadores operativos agremiados en el STRM; por otra parte, la cláusula 149 se refiere al derecho a la Jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso.