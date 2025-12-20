Crean fideicomiso para cuidar medio ambiente

El Congreso local aprobó la creación de un fideicomiso para cuidar el medio ambiente, el cual se constituirá a raíz de la recaudación de recursos por el impuesto verde a empresas públicas y privadas.

El fondo estatal de más de 111 millones de pesos será destinado a la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La propuesta de modificación a la Ley de Hacienda presentada por las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Señala que el cambio climático provocado por la actividad humana se ha traducido en problemas ambientales, sociales y económicos, considerados hoy uno de los mayores desafíos globales.

El dinero se recaudará del impuesto por las emisiones directas de compuestos y gases de efecto invernadero generadas dentro del territorio estatal por fuentes fijas, es decir, instalaciones con ubicación permanente que desarrollan actividades industriales, comerciales, de servicios, agropecuarias, forestales, así como sitios de disposición final de residuos sólidos y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Entre los gases sujetos a este gravamen se encuentran el bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, los cuales deberán ser reportados de forma mensual y trimestral a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Más allá del impacto ambiental, la exposición constante a este tipo de emisiones representa un riesgo directo para la salud pública, toda vez que la inhalación de bióxido de carbono en concentraciones elevadas puede provocar dolores de cabeza, mareos, fatiga, dificultad para respirar y alteraciones en la concentración, además de agravar enfermedades respiratorias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS señala que el metano, aunque no es tóxico por sí mismo, desplaza el oxígeno en el ambiente, lo que puede generar asfixia, pérdida del conocimiento y, en casos extremos, consecuencias fatales.

Mientras que el óxido nitroso y otros compuestos asociados están relacionados con irritación de las vías respiratorias, incremento de crisis asmáticas y afectaciones al sistema nervioso central en exposiciones prolongadas.

En tanto, los hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos, empleados en diversos procesos industriales, pueden causar irritación ocular, de la piel y del sistema respiratorio, además de efectos neurológicos como somnolencia y pérdida de coordinación.

El hexafluoruro de azufre, uno de los gases con mayor potencial de calentamiento global, representa un riesgo adicional al desplazar el oxígeno, provocando hipoxia y afectaciones cardiovasculares.

También señala que la exposición crónica a contaminantes atmosféricos incrementa la incidencia de asma, bronquitis crónica, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y mortalidad prematura, afectando de manera particular a niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios o cardíacos.

En ese contexto, la iniciativa señala que los ingresos recaudados por este impuesto se canalizarán en su totalidad al Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cambio Climático del Estado de Tamaulipas", con el fin de implementar acciones de mitigación, prevención y adaptación frente al cambio climático.

La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 ya contempla ingresos por concepto de Impuestos Ecológicos por un monto de 111 millones 82 mil 914 pesos.



