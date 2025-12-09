Reconocen a treinta docentes de la UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo nuevos logros a través de sus docentes integrados en Cuerpos Académicos (CA), en los cuales desarrollan un trabajo colegiado y comparten líneas de investigación para generar y aplicar conocimiento, fortaleciendo la calidad de la enseñanza, la investigación y la gestión académica, así como la vinculación de la casa de estudios con sectores productivos y sociales.

¿Qué logros alcanzaron los Cuerpos Académicos de la UAT?

En ese contexto, el rector Dámaso Anaya Alvarado informó que treinta Cuerpos Académicos de la UAT fueron reconocidos en la Convocatoria 2025 del Registro y Evaluación de Cuerpos Académicos (REGCA), alcanzando niveles que reflejan sustanciales avances en la implementación de las políticas de desarrollo institucional.

Destacó que, en esta convocatoria, 14 obtuvieron el nivel de Cuerpo Académico Consolidado (CAC), 12 alcanzaron el grado de Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) y 4 fueron reconocidos como Cuerpo Académico en Formación (CAEF), resultados que reflejan el esfuerzo sostenido de la comunidad científica universitaria.

Detalles sobre la Convocatoria 2025 y sus resultados

Subrayó el rector que estos logros representan un avance estratégico dentro de la política institucional orientada hacia un modelo académico centrado en la innovación, la generación de conocimiento y la vinculación con la sociedad.

Bajo esta visión, dijo que la UAT continúa promoviendo condiciones que fortalezcan la conformación de Cuerpos Académicos con capacidad para incidir positivamente en el desarrollo científico, social y económico de Tamaulipas.

La evaluación incluyó grupos adscritos a diversas facultades y unidades académicas, entre estos los planteles del Campus Victoria como Enfermería, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería y Ciencias, Derecho y Ciencias Sociales, Comercio y Administración, así como unidades multidisciplinarias en Reynosa, Matamoros y El Mante.

Impacto de los Cuerpos Académicos en el desarrollo de Tamaulipas

Algunos cuerpos elevaron su grado respecto de la evaluación anterior, otros mantuvieron su nivel de consolidación, y varios fueron integrados como nuevas propuestas dentro del REGCA, lo que evidencia el crecimiento sostenido de la infraestructura académica de la UAT.

Las líneas de investigación abarcan áreas prioritarias para el desarrollo del Estado y el país, tales como salud, biotecnología, derechos humanos, desarrollo sostenible, tecnologías de la información, atención a problemáticas sociales, ecosistemas, deporte, educación, políticas públicas y procesos agroalimentarios, entre otras.