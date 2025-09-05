Reabre Congreso cuentas públicas

El Congreso de Tamaulipas aprobó un dictamen para ordenar a la Auditoría Superior del Estado ( ASE ) reabrir las cuentas públicas del 2016 al 2021, para investigar los presuntos pagos por 46.3 millones de pesos a los abogados Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth .

Con 26 votos a favor y seis en contra, se instruyó al órgano fiscalizador revisar detalladamente los pagos por asesorías y representación de los bufetes de abogados durante el sexenio de Francisco Javier Cabeza de Vaca, para indagar si los recursos del erario se usaron para cubrir servicios legales de carácter personal del exgobernador, particularmente durante su proceso de desafuero.

El diputado morenista Eliphaleth Gómez Lozano recordó que el abogado Javier Coello Trejo asumió la defensa de García Cabeza de Vaca en diversas denuncias presentadas en su contra, servicios que presuntamente fueron cubiertos con recursos del Gobierno del Estado.

"El segundo, Roberto Gil Zuarth, no solo fue su mentor del ex Gobernador en el Senado cuando ambos coincidieron en la Legislatura LXII y LXIII del Congreso, se convirtió en su asesor jurídico de cabecera y asumió la defensa de diversas controversias y acciones de inconstitucionalidad que beneficiaban personalmente a García Cabeza de Vaca", acotó.

Según el dictamen, los despachos Coello Trejo y Asociados, y Accuracy Legal and Consulting, habrían recibido recursos públicos sin que se aclare hasta ahora si existieron contratos formales y entregables que justifiquen las erogaciones.

El acuerdo legislativo precisa que los pagos podrían configurar un uso indebido de recursos públicos, ya que se habrían destinado a solventar gastos de defensa personal del exgobernador y no a servicios jurídicos en favor del Estado.

Gómez Lozano subrayó la necesidad de que la ASE verifique no solo la legalidad de los pagos, sino también la existencia de contratos y condiciones bajo las cuales fueron otorgados.

Es indispensable la revisión de las cuentas públicas señaladas para verificar si los pagos realizados a Coello Trejo y Gil Zuarth estén debidamente sustentados en la legalidad y no sólo esto, sino que también existan los contratos celebrados entre ambas partes y las condiciones en que fueron otorgado". Eliphaleth Gómez Lozano, Diputado

Cabe recordar que la ASE ya había abierto las cuentas públicas del 2022 para verificar si el recurso ejercido en pagos, contratos por bienes y servicios y otras adquisiciones se celebraron dentro de lo que marcan las diversas leyes.

En este nuevo caso, los legisladores de Morena insistieron que se debe revisar todo el ejercicio público de la pasada administración estatal, y en caso de que se hayan cubierto los pagos, que los servicios contratados estuvieran realmente justificados por esos 46.3 mdp.