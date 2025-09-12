Renuncian cuatro jueces electos en Tamaulipas; Congreso nombra sustitutos

La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó por unanimidad cuatro Puntos de Acuerdo mediante los cuales se aceptaron las renuncias voluntarias de juezas y jueces de Primera Instancia en distintos distritos judiciales, y se designaron a sus sustitutos conforme a la Constitución local, la legislación electoral y los principios de paridad de género.

Las personas que declinaron asumir el cargo fueron:

Ivonne González Salinas, electa como jueza civil en el Distrito Judicial III (Nuevo Laredo).

Anabel Almazán Botello, electa como jueza civil en el Distrito Judicial II (Altamira).

Yaritza Adziry Bonilla Molina, electa como jueza en materia mixta civil y familiar en el Distrito Judicial VII (El Mante).

Javier Colunga Reséndiz, electo como juez civil en el Distrito Judicial IV (Matamoros).

En su lugar, el Congreso designó a:

Alan Fernando Rubio Rodríguez, en sustitución de Ivonne González Salinas.

Luis Adrián Santamaría Arista, en lugar de Anabel Almazán Botello.

Cristian Reyes García, en lugar de Yaritza Adziry Bonilla Molina.

Claudia Edith Villasana Vela, en sustitución de Javier Colunga Reséndiz, luego de la declinación de Ángel Valencia Martínez.

En al menos dos casos, el Poder Legislativo justificó el nombramiento de hombres en cargos originalmente asignados a mujeres, aplicando criterios de paridad flexible reconocidos en la jurisprudencia electoral, debido a la inexistencia de candidatas o a la renuncia expresa de quienes habían sido electas.

Las y los nuevos jueces rendirán protesta el próximo 30 de septiembre ante el Congreso del Estado, integrándose oficialmente al Pleno del Poder Judicial de Tamaulipas el 1 de octubre de 2025, cuando entrará en funciones la nueva estructura judicial.