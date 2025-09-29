Rendirá Lalo Gattás cuarto informe ciudadano

El informe ciudadano de 4 años de resultados del alcalde Eduardo Gattás Báez se realizará este lunes 29 de septiembre, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Victoria.

El trascendental evento iniciará a las 6:00 de la tarde con los honores a los símbolos patrios y posteriormente el presidente municipal, emitirá un mensaje a la ciudadanía donde dará a conocer los avances alcanzados en este primer año de su segunda gestión administrativa en Victoria.

Gattás Báez informará de los avances y logros de su gobierno, así como los proyectos que estará impulsando en coordinación con el gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya y la presidenta de México Claudia Sheinbaum, en beneficio de los habitantes de la Capital y Corazón de Tamaulipas.

Entre ellos la construcción de la segunda línea del acueducto, la próxima instalación del puerto seco, inversión en vialidades, servicios públicos, desarrollo económico y social, que llevará a Victoria al siguiente nivel de la transformación.

"Entregamos el primer informe por escrito al Cabildo como lo marca la ley y ahora lo haremos ante el pueblo de Victoria, para dar a conocer lo que juntos hemos hecho este año, el proyecto de gobierno para el próximo año y el recuento de los 4 años que tenemos al frente de la administración municipal", señaló Eduardo Gattás Báez.



