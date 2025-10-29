Rendirá Lucy de Gattás su Cuarto Informe de labores

Rendirá Lucy de Gattás su Cuarto Informe de laboresLa presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, presentará su Cuarto Informe de Actividades el miércoles 29 de octubre
La presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, presentará su Cuarto Informe de Actividades el miércoles 29 de octubre de 2025, donde dará a conocer logros y acciones en favor de los sectores más vulnerables de la Capital, y Corazón de Tamaulipas.
¿Qué se presentará en el informe?
El Teatro Amalia G. de Castillo Ledón del Centro Cultural será sede de la ceremonia donde, a partir de las 18 horas, expondrá ante la sociedad civil y la iniciativa privada cifras, historias de vida y programas de asistencia social con que se ha reducido la desigualdad social en su gestión.
Conforme a la política humanista de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Lucy de Gattás ha logrado fortalecer el rostro humano y sensible de la institución con acciones encauzadas a proteger a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
¿Quiénes asistirán al evento?
El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, y familia, estarán presentes en el acto protocolario del Cuarto Informe de Actividades que será transmitido a la población a través de las redes sociales del Sistema DIF Municipal y Gobierno de Victoria.