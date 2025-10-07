Elimina requisito de puntos y facilita acceso a vivienda

Los cambios en las reglas para acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) beneficiarán directamente a más de 1.3 millones de personas en Tamaulipas .

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, esa población percibe ingresos de apenas uno o dos salarios mínimos, cumpliendo con uno de los tres requisitos indispensables.

En el estado, 837 mil 167 trabajadores ganan apenas un salario mínimo, mientras que 475 mil 833 perciben ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Para muchas de estas personas, alcanzar una vivienda propia era casi imposible bajo el esquema anterior de puntos del Infonavit, que exigía una puntuación mínima de mil 080 puntos para obtener un crédito hipotecario.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reconoció que ese sistema representaba un obstáculo para millones de familias.

"Fue una instrucción de la presidenta. Era un problema la entrega de los créditos hipotecarios porque no alcanzaba, la vivienda era muy cara y además se le ponían mil 080 puntos que eran muy difíciles para que los derechohabientes pudieran adquirir su casa", aceptó el funcionario.

Romero Oropeza explicó que, por instrucción presidencial, se realizó una simplificación "a fondo" de los criterios de acceso, con el propósito de garantizar el derecho a la vivienda a los sectores con menores ingresos.

"La presidenta nos dijo que es vivienda para todos, que la necesitan, para los más pobres y hacemos una simplificación de requisitos, a lo mejor se nos pasó la mano pero son nada más tres", sostuvo.

El Infonavit determinó que a partir de ahora, las y los interesados deberán cumplir únicamente tres condiciones para aspirar a un crédito deben ganar entre uno y dos salarios mínimos; no tener vivienda propia, y contar con empleo formal.

Además, se permitirá que los trabajadores jóvenes accedan a un crédito con apenas seis meses de antigüedad laboral, lo que representa una oportunidad sin precedentes para quienes buscan independizarse o iniciar un patrimonio.

"Con esos requisitos tienen derecho a un crédito para una vivienda de estas, los jóvenes van a poder tener derecho a este crédito a partir de los seis meses de antigüedad. Los jóvenes son quienes tienen más capacidad de pago en función al número de años; si eres muy joven te sobra vida para pagar", afirmó Romero Oropeza.

De acuerdo con el Inegi, una parte considerable de la población tamaulipeca trabaja entre 15 y 48 horas semanales, con ingresos ajustados que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas y servicios.

Aun así, Tamaulipas mantiene una ventaja frente a otros estados fronterizos, ya que al cierre de 2024 se posicionó como la entidad con los precios de vivienda más bajos en toda la franja norte del país, lo que incrementa las posibilidades de que los nuevos créditos sean más accesibles y efectivos para mejorar la calidad de vida de las familias.

El Infonavit avanza también en su programa "Vivienda para el Bienestar", que contempla la construcción de casas en puntos estratégicos del país.

La semana pasada iniciaron con los trámites para gestionar los créditos para estas viviendas en Ciudad Victoria, sumándose a la lista de los estados prócimos a entregar las primeras viviendas como Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Romero Oropeza invitó a las y los trabajadores que cumplan con los requisitos a acercarse a la delegación del Infonavit más cercana para iniciar los trámites.



