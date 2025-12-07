Crecimiento del PIB en Tamaulipas se sitúa en 2.5%

Tamaulipas registró un crecimiento de 2.5% del Producto Interno Bruto durante 2024, de acuerdo con las cifras del INEGI, informó la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar.

El resultado del PIB de 2024 ubicó al estado entre las entidades con más crecimiento, gracias al dinamismo de las actividades secundarias, que aumentaron 2.9%, y el fortalecimiento de las actividades terciarias, que crecieron 2.3% en comparación con el año anterior. El PIB es el indicador más importante relacionado con el comportamiento y el tamaño de la economía.

Cantú Deándar señaló que las inversiones públicas en infraestructura, junto con la expansión y consolidación de nuevas inversiones privadas, han sido un motor clave para sostener el crecimiento del estado.

Actividades económicas muestran dinamismo en el estado

La titular de la dependencia estatal subrayó que este desempeño económico ha sido posible por el entorno de certeza que genera el gobierno del estado. "El crecimiento de 2024 es resultado del trabajo diario de nuestra industria, comercio, servicios, agroindustria y de cada empresa que impulsa la economía tamaulipeca. Tamaulipas crece gracias al compromiso de todos los actores económicos que forman parte de este gran ecosistema de productividad y desarrollo".

Cantú Deándar destacó que este avance confirma la solidez del estado y refleja el esfuerzo conjunto de todos los actores económicos.