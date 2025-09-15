Crece delincuencia juvenil; se han arrestado a 600 menores de edad

La delincuencia juvenil ha alcanzado su mayor cifra desde el 2020, con más de 600 adolescentes detenidos por cometer delitos de extrema violencia y otros ligados con el crimen organizado.

De acuerdo con datos del Inegi y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), cada vez son más los jóvenes en conflicto con la Ley Penal en Tamaulipas, y aunque no están cerca de las cifras de Nuevo León, Estado de México o Guanajuato, sí representa un aumento comparado a las estadísticas de años anteriores.

A lo anterior se suma también el incremento en las desapariciones de menores de edad, principalmente en la frontera, concentrado en municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, donde se registra el mayor conflicto entre grupos armados.

Los datos recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que los jóvenes entre 13 y 17 años concentran la mayoría de los casos de desaparición y son también los más señalados por conductas delictivas.

Según cifras oficiales, el total de jóvenes desaparecidos en Tamaulipas asciende a mil 576 personas, de las cuales 980 son hombres (62.18%) y 596 mujeres (37.82%).

La franja de edad más afectada corresponde a adolescentes de 13 a 17 años, concentrando más del 75 por ciento de los casos reportados: 342 de 17 años, 313 de 16 años, 267 de 15 años, 184 de 14 años y 110 de 13 años.

Reynosa registra 354 casos, seguida de Matamoros con 315 y Nuevo Laredo con 275; estas cifras reflejan la vulnerabilidad de los jóvenes en regiones donde la violencia organizada y la actividad delictiva se concentran.

Otros municipios con reportes de niños y adolescentes desaparecidos y sin localizar son Victoria (130), Tampico (85), Altamira (46), Ciudad Madero (42), San Fernando (36) y Río Bravo (29).

En paralelo, desde el 2022 se observa un aumento en el número de adolescentes señalados en el Sistema de Justicia para Adolescentes, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2024 y el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2024 de INEGI.

En 2023, el principal delito por el que los jóvenes en Tamaulipas fueron señalados fue lesiones, representando el 27.7 por ciento del total de casos; otros delitos frecuentes incluyen el abuso, acoso y hostigamiento sexual con el 13.5 por ciento, violación con 10.9 por ciento; así como delitos contra el patrimonio con 8.4 por ciento, amenazas con 7.8 por ciento, delitos contra la vida, integridad corporal y seguridad de las personas, con 40 casos, que representa el 7.6 por ciento y ocupa el lugar 7 en el ranking de mayor incidencia.

Actualmente, más de 200 jóvenes se encuentran en proceso de reintegración social bajo externamiento, es decir, no están cumpliendo una pena privativa de libertad, pero deben acudir periódicamente a firmar y comprobar su participación en programas de reformación en oficinas de Güémez.

Este mecanismo busca ofrecer una oportunidad de reinserción y disminuir el riesgo de reincidencia.

El contraste entre adolescentes involucrados en delitos y los jóvenes desaparecidos revela una doble vulnerabilidad, pues mientras algunos se ven involucrados en conductas delictivas, otros se convierten en víctimas de la violencia que azota principalmente a los municipios fronterizos.

Los datos históricos muestran que las detenciones de jóvenes han tenido altibajos, ya que de mil 255 en 2016 pasó a 601 en 2023, registrando un incremento del 38.5 por ciento respecto a 2022.



