Crearán Policía Turística para Reynosa, Matamoros y Madero

Tamaulipas planea la creación de una Policía Turística que vigilará los sitios de mayor afluencia durante los periodos de vacaciones, y de menor afluencia.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, explicó que se encuentra en análisis el proyecto, para mejorar la atención a los visitantes en los principales destinos del estado, particularmente en Ciudad Madero, Reynosa y Matamoros.

Detalló que los elementos de la Policía Turística no portarían armas, y que incluso podrían operar en bicicletas, como una forma de mantener cercanía con la población y proyectar una imagen de bienestar.

"Son policías sin armas, incluso en bicicletas, para dar una cara al turista de bienestar y de seguridad", explicó.

El funcionario explicó que el proyecto se trabaja de manera coordinada con los municipios y contempla, en una primera etapa, su aplicación en la playa Miramar, donde se ha identificado la necesidad de fortalecer la presencia institucional ante la alta afluencia de visitantes.

Señaló que se trata de una iniciativa previamente dialogada con las autoridades municipales y que cuenta con respaldo estatal, por lo que en las próximas semanas se reunirá con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Hernández Rodríguez destacó que la Policía Turística tendría un carácter preventivo y de proximidad, con el objetivo principal de mantener el orden en zonas de alta concentración turística.

"Es una policía presencial solamente para dar orden a los atractivos turísticos y lo vemos súper bien", expresó el titular de Turismo, al subrayar que este modelo permite una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad menor y genera confianza entre los visitantes.

En ese sentido, consideró que su implementación representa un avance para mejorar la experiencia de los visitantes y la imagen de los destinos tamaulipecos; dijo que este tipo de esquemas ya han demostrado ser funcionales en otros municipios del estado.



