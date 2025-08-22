Jiménez se quedará sin energía eléctrica este domingo

La presidenta municipal de Jiménez, Corina Garza Arreola, informó a la ciudadanía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en la Red Nacional de Transmisión que afectarán temporalmente el servicio de energía eléctrica en Jiménez.

Según el comunicado oficial, el corte de electricidad será este domingo 24 de agosto, con un horario programado de 9:00 a 17:00 horas, y afectará la línea de transmisión Güémez (GUE) 73510, Jiménez (JIM).

Las autoridades indicaron que los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad del suministro eléctrico y que, en caso de concluir antes de lo previsto, el servicio se restablecerá sin previo aviso.

La presidenta municipal pidió a las familias jimenenses difundir la información para que más ciudadanos estén enterados y puedan tomar las precauciones necesarias.