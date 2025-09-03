Crean comisión por corrupción en Salud

El Congreso local anunció la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las más de 40 denuncias presentadas contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud por un presunto desfalco por 343 millones 966 mil pesos.

El diputado presidente de la actual legislatura estatal, Humberto Armando Prieto Herrera, adelantó que el fin de esta nueva comisión es seguir la pista de los presuntos actos de corrupción detectados por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Administración, con los empresarios vinculados con Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega.

"En un momento más estaré proponiendo a la Junta de Gobierno la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las denuncias que nos presentaron la semana pasada por los posibles actos de corrupción en la Secretaría de Salud de la administración pasada del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Será una comisión plural donde estarán representadas todas las fuerzas políticas de este Congreso", declaró.

El legislador subrayó que el caso es prioritario porque involucra recursos que debieron destinarse al sistema hospitalario, justo en plena pandemia del Covid-19, lo que afectó a miles de pacientes.

"No permitiremos que este tipo de acciones queden impunes, porque todo el presupuesto del Estado es importante para las tamaulipecas y los tamaulipecos, pero en salud no hay perdón de Dios que se quieran o que hayan querido usar el dinero de mala manera", sentenció.

Prieto recordó que durante el sexenio anterior se argumentaba que no había medicinas ni insumos suficientes porque la Federación no los apoyó con recursos federales para atender el problema de salud, sin embargo, después de una investigación de tres años se logró detectar que se celebraron contratos por servicios que no se prestaron, pero se pagaron las facturas.

De acuerdo con la propuesta inicial, serán nueve legisladores los que integren la comisión especial, con participación de todas las fuerzas políticas del PAN, Morena, MC, PVEM, el Partido del Trabajo, y el PRI.

"Vamos a proponer que sean nueve diputados de todas las corrientes políticas, de todos los partidos políticos que hay en este Congreso. Es de suma importancia hacerlo lo más pronto posible, pero también hacerlo bien, no por querer hacerlo rápido lo hagas mal", explicó Prieto.

Al ser cuestionado sobre la posible incidencia de cambios en la Fiscalía General de Justicia del Estado en el avance de las investigaciones, respondió que la Fiscalía Anticorrupción, aunque sea parte de la Fiscalía, es independiente.

Además recordó que ya en la Legislatura 65 habían advertido sobre estos contratos, y se presentaron en la Tribuna, pero nunca se le dio seguimiento en la pasada administración estatal.



