Pronostican lluvias para gran parte de Tamaulipas

Para la próxima semana se pronostican lluvias en gran parte de Tamaulipas, anunció la Coordinación de Protección Civil del estado, incluso pueden presentarse precipitaciones fuertes en ciertas zonas.

La dependencia mencionó que la interacción de inestabilidad en el Golfo y aproximación de un probable frente frío, serían los causantes de que aumente la actividad de lluvias en el transcurso de la próxima semana.

"La actividad de lluvias aumentaría en gran parte de Tamaulipas en el transcurso de la próxima semana; eventos localmente fuertes".

Próximos frentes fríos

Cabe recordar, que la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas anunció también en sus redes sociales que con la llegada del otoño, las condiciones serán más propicias para el ingreso de las primeras masas de aire frío las cuales generarán descensos térmicos notorios en las próximas semanas.