Buscan 40 la Fiscalía

Un total de 40 personas se incribieron en la convocatoria del Congreso local para elegir al nuevo fiscal general de Tamaulias.

Al cierre del plazo de la convocatoria, se recibió documentación de 26 hombres y 14 mujeres, de los cuales sólo seis pasarán el primer filtro de las entrevistas, para elegir una terna de mujeres y otra de hombres que será enviada al gobernador Américo Villarreal Anaya.

De esos seis aspirantes, el gobernador elegirá a tres finalistas, que deberá obtener el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes para tomar la protesta como nuevo fiscal general por un periodo de siete años, con vigencia al 15 de diciembre del 2032.

La lista incluye perfiles provenientes de distintas áreas del servicio público, el ámbito jurídico y la procuración de justicia.

El procedimiento busca garantizar que quien llegue a la titularidad tenga un perfil técnico y capacidad para encabezar investigaciones, coordinar unidades especializadas y fortalecer el sistema penal acusatorio.

Entre los aspirantes figuran Willy Zúñiga Castillo, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y excolaborador del actual secretario de seguridad nacional, Omar García Harfuch.

También se encuentra el actual fiscal anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien fungió años atrás como representante de Morena en el Ietam y en los últimos procesos electorales locales.

Aparece en la lista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, exprocuradora del exgobernador preso en México Tomás Yarrington Ruvalcaba, y actual diputada local del PRI en el Congreso local.

Esther Celina Arjona Limas es otra de las mujeres aspirantes, quien ha ocupado cargos importantes en áreas jurídicas y de procuración de justicia, como en el Instituto Federal de Defensoría Pública.

De igual forma aparecen el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), René Osiris Sánchez Rivas; así como el actual secretario de seguridad del Municipio de Reynosa, Geovanni Francesco Barrios Moreno; y el director de Tránsito Victoria, José Javier Córdova González.

La Fiscalía General es ocupa un lugar importante en Tamaulipas, al concentrar la investigación de delitos, la coordinación con el Poder Judicial, la atención a víctimas, las acciones de inteligencia ministerial y el seguimiento a los casos de alto impacto.

Una vez revisados los expedientes, el Congreso elaborará un dictamen para depurar la lista y seleccionar a quienes cumplan con la totalidad de los requisitos legales.