Premiarán a deportistas

Con un incremento en el incentivo para los ganadores, así como algunas variantes en las modalidades del concurso, el Gobierno de Eduardo Gattás Báez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Departamento del Deporte y la Juventud, lanza la Convocatoria del Premio Municipal del Deporte 2025, ceremonia de premiación que tendrá verificativo el 12 de diciembre del presente año, en la concha acústica del Paseo Méndez, en punto de las 17:00 horas.

Las propuestas de los candidatos al anual galardón se recibirán a partir de la fecha, en las oficinas del Departamento del Deporte del Municipio de Victoria, en el 16 y 17 Hidalgo N. 111 Planta Baja Zona Centro, en horario de 09:00 a.m. a 15:00 p.m, cuyo contacto directo será César Rodríguez Castañón (834 147 24 42), cerrándose la recepción de estas el 28 de noviembre 2025.

En esta edición, el Municipio de Victoria asigna $95.000 (Noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N) para este concurso.

¿Cuáles son las categorías del premio?

Se galardonará al Deportista Absoluto del Año con $15,000.00 (Quince mil pesos); al Entrenador Absoluto del Año con $15,000.00 (Quince mil pesos); al Mejor Periodista Absoluto del Año con $10,000.00 (Diez mil pesos).

En la categoría de Deportista Infantil, se premiará en la rama femenil y varonil, es decir, $10,000.00 (Diez mil pesos, cada uno); en la categoría de Deportista Juvenil, también se reconocerá económicamente a la rama varonil y femenil con $10,000.00 (Diez mil pesos, cada uno); lo mismo sucede en el caso de la categoría Deporte Adaptado, $10,000.00 (Diez mil pesos para la rama femenil e idéntica cantidad para el varonil).

Para el Salón al Mérito Deportivo 2025, se establece que el ganador sólo obtiene placa de reconocimiento y su ingreso al Salón de la Fama Municipal.

¿Cómo participar en el Concurso de Periodismo Deportivo?

En el apartado del Concurso de Periodismo Deportivo, la Convocatoria es clara, únicamente se premiará a un ganador absoluto, por lo que quienes participen deberán presentar el mayor número de trabajos periodísticos que hayan realizado durante el año, en una sola categoría que engloba los géneros de Entrevista, Reportaje, Fotografía, Video Reportaje y Crónica, para que de esta manera el Jurado Calificador cuente con argumentos firmes y por ende decretar al mejor.

En el siguiente enlace: Bases de la Convocatoria y Formatos de Registro al Premio Municipal del Deporte [https://drive.google.com/drive/folders/168Np0gUpSfA8lK9b9hsy_lxraZkpjXig](https://drive.google.com/drive/folders/168Np0gUpSfA8lK9b9hsy_lxraZkpjXig).