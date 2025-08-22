Abren registro para beca Avanza en escuelas públicas de Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), lanzó la convocatoria para que estudiantes de educación básica soliciten la Beca “Avanza por las Niñas, los Niños y Adolescentes de Tamaulipas”, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

El apoyo está dirigido a niñas, niños y adolescentes inscritos en instituciones públicas del sistema educativo estatal en los niveles de educación especial, primaria y, en casos justificados, preescolar y primer grado de primaria. También podrán participar estudiantes en condiciones de alta marginación y vulnerabilidad, identificados por el DIF Tamaulipas.

Entre los requisitos destacan: ser originario o residente del estado, estar inscrito en modalidad escolarizada, no contar con otro apoyo económico y presentar la documentación completa. En el caso de estudiantes con discapacidad o enfermedad crónica degenerativa, también podrán aplicar desde preescolar y primer grado de primaria.

La recepción de documentos físicos se realizará del 1 al 5 de septiembre de 2025 en los Centros Regionales de Desarrollo Educativo, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, conforme a la letra inicial del primer apellido. La solicitud podrá descargarse desde el portal oficial: www.tamaulipas.gob.mx/educacion/becas.

Para mayor información se habilitaron las líneas del ITABEC: 834 107 8998, 834 204 2031 y 800 710 6710, así como el correo electrónico ue.becas@set.edu.mx.