Contratarán conductores para transporte público en Ciudad Victoria

Contratarán conductores para transporte público en Ciudad VictoriaAbren convocatoria para que se registren los interesados en la oferta laboral.
Se abrió la convocatoria para conductor de transporte público en Ciudad Victoria, la cual va dirigida al público en general y entre los requisitos principales es que los interesados tengan experiencia de 5 años como conductor.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Tamaulipas informó que como parte del proceso, los seleccionados accederán a un curso de capacitación de 50 horas, avalado y certificado, que permitirá profesionalizar la operación del transporte público y fortalecer la calidad del servicio que se brinda a las familias tamaulipecas.
¿Cuándo y dónde será el proceso de reclutamiento?
La dependencia dio a conocer que la recepción de solicitudes se realizará los días 11 y 12 de noviembre, en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo ubicadas en Tiempo Nuevo en Ciudad Victoria, donde las y los interesados podrán presentar su documentación para aspirar a esta vacante.
Entre los requisitos establecidos en la convocatoria para conductor de transporte público se solicita contar con cinco años de experiencia en conducción.