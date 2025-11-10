Contratarán conductores para transporte público en Ciudad Victoria

Se abrió la convocatoria para conductor de transporte público en Ciudad Victoria, la cual va dirigida al público en general y entre los requisitos principales es que los interesados tengan experiencia de 5 años como conductor.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Tamaulipas informó que como parte del proceso, los seleccionados accederán a un curso de capacitación de 50 horas, avalado y certificado, que permitirá profesionalizar la operación del transporte público y fortalecer la calidad del servicio que se brinda a las familias tamaulipecas.

¿Cuándo y dónde será el proceso de reclutamiento?

La dependencia dio a conocer que la recepción de solicitudes se realizará los días 11 y 12 de noviembre, en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo ubicadas en Tiempo Nuevo en Ciudad Victoria, donde las y los interesados podrán presentar su documentación para aspirar a esta vacante.

Entre los requisitos establecidos en la convocatoria para conductor de transporte público se solicita contar con cinco años de experiencia en conducción.