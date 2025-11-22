Bajo la lupa el Instituto Electoral de Tamaulipas

La nueva contralora del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Frida Denys Gómez, adelantó que su llegada al órgano interno de control tendrá como prioridad la revisión de gastos, la prevención de irregularidades y la eliminación de excesos en viáticos y representaciones de consejeros electorales.

Tras rendir protesta en el Congreso del Estado, afirmó que su prioridad será "tener objetivos preventivos" y evitar que se repitan prácticas que han generado molestia entre los ciudadanos por el uso de recursos públicos en hoteles y restaurantes de lujo en Ciudad de México y Nuevo León, comidas en cantinas y gastos que considera innecesarios.

¿Qué acciones tomará la nueva contralora?

Gómez explicó que su primera acción será sostener reuniones con el presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, para revisar la planeación existente y, en su caso, introducir cambios. Señaló que al incorporarse deberá "ver qué plan tienen ahí ya marcado de actividades para realizar en fechas próximas" y que valorará ajustar procesos o implementar nuevas medidas en áreas donde considere que hay oportunidad de mejora.

Añadió que conoce el funcionamiento del Instituto y que trabajará con base en las reglas establecidas, pero siempre con la disposición de realizar mejoras donde sean necesarias. Cuestionada sobre los puntos donde será indispensable intervenir, la contralora sostuvo que su labor se centrará en anticipar irregularidades.

¿Cuál es la postura de Gómez sobre los gastos públicos?

Consideró que "es mejor la prevención que la sanción" y que su principal línea de acción consistirá en buscar herramientas para evitar desviación de recursos públicos, especialmente en áreas sensibles como viáticos y gastos de representación de los consejeros electorales. En los últimos meses se dieron a conocer diversas facturas de hospedajes costosos en Nuevo León y Ciudad de México, así como consumos en cantinas, empresas chocolateras, entre otros gastos.

Sobre ese tema, Gómez señaló que aún no cuenta con todos los expedientes en la mano, pero reconoció que deberán revisarse uno por uno. Apuntó que "tendría que hacerse una evaluación de gastos innecesarios que yo creo que en estas épocas no resultan agradables a los ciudadanos" y que evitar los excesos de los consejeros será parte de sus funciones como contralora.

La funcionaria subrayó que el gasto público debe corresponder al comportamiento que la sociedad espera de sus instituciones, por ello, sostuvo que "hay que ser un reflejo también ante la sociedad de hacer un gasto útil, verdaderamente útil y necesario al interior de las instituciones.