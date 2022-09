Siguen afrentas en el Congreso

"Hemos encontrado una serie de situaciones que exceden en mucho la facultad del órgano electoral y desde luego nosotros como derecho que nos asiste con el grupo y la unidad que mantenemos vamos a desatender esa resolución", fue el martes cuando el Grupo Parlamentario del PAN dio a conocer que recurrirá ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Seguiremos trabajando como hasta el último mes; seguiremos llevando a cabo las reuniones de la Diputación Permanente que ahora se pretende desplazar, no lo vamos a permitir" indicó Garcia Aguiar.

La Diputación Permanente derogada por el Pleno del Trieltam se conforma por Félix Fernando García Aguiar, como presidente; como secretarios, Humberto Armando Prieto Herrera e Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez; como vocales Casandra Prisilla De los Santos Flores, Leticia Vargas Álvarez, Juan Vital Román Martínez y Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde.

Como suplentes Lidia Martínez López, Isidro Jesús Vargas Fernández y Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez; el Grupo Parlamentario de Morena – y de Movimiento Ciudadano – convocaron a sesión para la elección de la nueva Diputación Permanente ante la ausencia del PAN y PRI.

"Desconocemos esa integración por parte de la Mesa Directiva, no vamos a validar ningún acto como ellos lo hicieron valer en el momento de celebrar y participar precisamente no sólo en las sesiones de la Permanente, que ha sido ahora desplazada por una sentencia injusta, no solamente ellos, sino que validan cada una de las participaciones al haber participado de una sesión extraordinaria donde se dictaminaron una serie de iniciativas que son de beneficio para Tamaulipas".