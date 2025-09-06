Vendedores de ropa usada agravan contaminación de laguna en Río Bravo

A pesar de que particulares, asociaciones civiles, fundaciones y autoridades han realizado múltiples esfuerzos para rescatar la laguna Benito Juárez, la contaminación persiste.

En esta ocasión, los responsables son vendedores de ropa usada, quienes, para deshacerse de los saldos que no logran vender, optaron por arrojarla directamente en la laguna.

Vecinos de las colonias Benito Juárez y Morelos reportaron esta situación, que se suma al estado de contaminación y al daño a la flora y fauna, ya habituales en el lugar.

Parece que todos los esfuerzos de los ecologistas han sido en vano. Estos comerciantes informales ponen en riesgo el trabajo de cuadrillas de Servicios Primarios, voluntarios del Club Rotario, Conibio Global y estudiantes de diversas instituciones educativas, quienes han dedicado horas a retirar basura, escombros y desechos orgánicos de todo tipo.

Este sábado 6 de septiembre, durante un recorrido por la laguna, se pudo constatar que la contaminación persiste y, además, se han acumulado nuevos cúmulos de ropa desechada.

La falta de cultura cívica y conciencia medioambiental es una de las principales causas de este fenómeno recurrente.