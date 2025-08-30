Agradece Victoria obra de acuaférico

A nombre del Cabildo y habitantes de Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez agradeció a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Américo Villarreal Anaya, por el inicio de construcción de la segunda línea del acueducto para la Capital del Estado.

En un mensaje, dirigido en la trigésima séptima sesión pública ordinaria, y con apoyo de proyección de los folios 67/050 y 2316/000/036, reiteró la disposición de su gobierno a seguir trabajando con el Estado y la Federación, para garantizar el derecho mayor a que tiene el ciudadano como lo es el agua.

“Estos, no son simples números, son el fin de años de espera y olvido, son dejar atrás promesas incumplidas y trienios enteros de incertidumbre, son la prueba de que, si se puede soñar grande, que la transformación es posible. Y que cuando se gobierna con voluntad, humanismo y en beneficio del pueblo, las cosas suceden” enfatizó.