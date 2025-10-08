Entrega Lalo Gattás aula en la primaria Francisco Márquez

Entrega Lalo Gattás aula en la primaria Francisco MárquezSe brinda un espacio digno, seguro y funcional para el aprendizaje
Con la entrega de un aula más, el alcalde Eduardo Gattás Báez sembró esperanza en 1,428 estudiantes de la escuela primaria Francisco Márquez, obra que brindará un espacio digno, seguro y funcional para el aprendizaje.
"Con sincera gratitud, la comunidad escolar agradece su apoyo por la construcción del aula USAER, que refleja su compromiso hacia una educación más humana, equitativa y con igualdad de oportunidades para todos", dijo el alumno Jair Sánchez Betancourt a nombre de los beneficiarios.
Previo al corte del listón inaugural, Gattás Báez destacó que, junto a su esposa Lucy de Gattás, trabaja hombro a hombro con el gobernador Américo Villarreal Anaya, para "fortalecer la infraestructura educativa y que Victoria tenga escuelas más fuertes y mejor equipadas".
El aula tipo aislada, de seis por ocho metros cuadrados, fue entregada por el alcalde de la Capital e integrantes del Cabildo local al director del plantel Osbaldo Amaya Lumbreras, personal docente y padres de familias de la colonia Chapultepec y asentamientos aledañas.