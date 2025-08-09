Tamaulipas en alerta por fraudes telefónicos: evita la suplantación de identidad

Tamaulipas en alerta por fraudes telefónicos: evita la suplantación de identidadNo caigas en la trampa del fraude telefónico: sigue las recomendaciones de la Guardia Estatal Cibernética para protegerte.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, alerta a la población sobre un nuevo modus operandi de fraude telefónico que está afectando a usuarios en el estado.
Se han reportado llamadas falsas en las que los delincuentes, haciéndose pasar por empleados de empresas de paquetería o servicios, solicitan depósitos para "agilizar la entrega" de pedidos en línea. Esta práctica, conocida como suplantación de identidad, busca engañar a las víctimas para obtener dinero y datos personales.
Para protegerte, sigue estas recomendaciones:
- No realices pagos por entregas solicitados vía telefónica.
- No compartas información personal ni datos bancarios.
- Verifica siempre la información y el estatus de tus pedidos directamente en las páginas oficiales de las empresas.
- Reporta cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes.
La Guardia Estatal Cibernética está disponible para orientarte y apoyarte en caso de dudas o reportes. Puedes comunicarte al teléfono:
834 318 62 32, extensión 16099.
¡Infórmate y comparte para evitar que más personas sean víctimas de estos fraudes!