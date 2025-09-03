Participa gobernador en Consejo Nacional de Seguridad Pública

La atención a la seguridad pública es una tarea de todos los días en Tamaulipas, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se puso de manifiesto que el estado registra una disminución del 49.3 por ciento en el delito de homicidio doloso.

Indudablemente, esta ha sido una tarea de todos los días en nuestra entidad y nunca podemos decir que es un asunto terminado". Américo Villarreal Anaya, gobernador de tamaulipas

Como parte de los trabajos de este Consejo, celebrado en Palacio Nacional, el mandatario tamaulipeco también respaldó la aprobación del Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública y el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En su participación, Villarreal Anaya destacó que, gracias a la coordinación con el gabinete de seguridad del Gobierno Federal, en Tamaulipas se han ido acotando los homicidios, los feminicidios, los secuestros y el robo en carreteras, y además puso a consideración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estudios elaborados en Tamaulipas para determinar en dónde surgen y se dan hechos delictivos.

TAMAULIPAS REGISTRA UNA DISMINUCIÓN DE 49.3 POR CIENTO EN HOMICIDIO DOLOSO

Al presentar algunos datos de la incidencia delictiva en el periodo comprendido de enero-agosto de 2024, en relación con el mismo periodo de 2025, Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expuso que Tamaulipas registra una disminución de 49.3 por ciento en homicidio doloso, destacando como una de las entidades que ha logrado mejores resultados.

También mencionó que, en Tamaulipas, el robo de vehículos en el periodo enero-julio de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2025, registró un 27.3 por ciento a la baja. El robo de vehículos con violencia disminuyó 44.3 por ciento y el robo de vehículos sin violencia bajó 17.1 por ciento.



