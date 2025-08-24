Exhibe UAT oferta educativa

En una actividad dirigida principalmente a estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha la presentación de su oferta deportiva y cultural, así como los diversos servicios y beneficios educativos que la casa de estudios tiene a disposición de todo el alumnado y que son fundamentales para su formación integral.

Atendiendo las prioridades del rector Dámaso Anaya Alvarado, en el sentido de acercar a la comunidad estudiantil todos los servicios que les ofrece la Universidad, se ha organizado en las diferentes facultades y unidades académicas una serie de eventos donde se realizan exhibiciones deportivas, artísticas y culturales.

Entre las disciplinas deportivas están el karate, judo, esgrima, levantamiento de pesas, ping-pong, futbol, basquetbol, voleibol, beisbol, softbol, box, y otras.

En la exhibición de deportes se ha contado con la participación de estudiantes que son parte del equipo de futbol Correcaminos, medallistas en la Universiada Nacional y jóvenes que se han destacado en eventos nacionales e internacionales.

Han asistido la softbolista Edith de Leija, elegida por la Federación Mexicana de Béisbol como la mejor jugadora de 2024; la promesa del boxeo tamaulipeco, David "La Amenaza" Torres; la esgrimista Regina Pedraza; el judoca Lalo Sagastegui, medallista en los Juegos Panamericanos Junior 2025 Asunción, Paraguay; y jugadores del equipo de Futbol Correcaminos, entre otros jóvenes deportistas.

De igual forma, se ofrece una muestra de los talleres y grupos artísticos como el ballet folclórico, teatro y pantomima, y, en otros espacios, las facultades y unidades académicas han instalado módulos informativos acerca de los diversos programas y beneficios que la UAT brinda a todo su alumnado, como es el Seguro Facultativo IMSS, bibliotecas, programas de becas y estímulos educativos, programas de movilidad y de intercambio estudiantil, entre otros.