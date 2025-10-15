Celebra UAT Congreso de Ciencias Veterinarias

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha el Tercer Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias y Producción Animal, un espacio de reflexión y análisis para abordar resultados de investigaciones y estrategias que promuevan la salud y producción animal sustentable.

La apertura del congreso, que lleva el nombre del reconocido profesor e investigador de la UAT, el Dr. Fidel Infante Rodríguez, tiene como marco la celebración del 68 aniversario de fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia "Dr. Norberto Treviño Zapata" (FMVZ).

El evento programado del 14 al 17 de octubre incluye conferencias en las áreas de medicina y producción animal, fauna silvestre, Una Sola Salud, rastros tipo TIF, así como tecnologías sustentables en la producción animal y acuícola, además de una serie de talleres con la participación de expertos nacionales e internacionales.