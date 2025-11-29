Eligen a Jesús Eduardo Govea Orozco como fiscal de Justicia de Tamaulipas

Con mayoría de votos, Jesús Eduardo Govea Orozco fue elegido como nuevo fiscal de Justicia de Tamaulipas. El Congreso del estado dio su voto de confianza. En la terna también participaban Marisol Ivette Borja Lara y Jesús Gilberto Alarcón Benavidez.

Luego de un proceso donde se inscribieron 40 aspirantes, finalmente este sábado en sesión del Congreso de Tamaulipas culminó con la votación de la terna propuesta por el gobernador Américo Villarreal y Govea Orozco logró 27 votos, además hubo abstenciones y voto nulo.

Previo a la votación, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Tamaulipas dio lectura a una síntesis sobre el proceso que se llevó a cabo desde que se lanzó la convocatoria.

Aseveró que se realizó un procedimiento con rigor, de forma transparente y objetiva y con imparcialidad para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

"En cada momento privilegiamos la legalidad, conscientes de que este proceso no admite improvisaciones. Damos cuenta de un trabajo exhaustivo, orientado a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia", expresó en tribuna.

¿Cuándo toma protesta como fiscal de Justicia de Tamaulipas?

Jesús Eduardo Govea Orozco será el nuevo fiscal general de Justicia de Tamaulipas para el periodo 2025-2032. Su protesta formal está programada para el próximo martes 2 de diciembre y asumirá funciones el 16 del mismo mes.