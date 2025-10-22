Proponen castigar hasta con 3 años de cárcel por difusión de "retos virales" en Tamaulipas

En el Congreso de Tamaulipas se analiza aplicar un castigo de hasta 3 años de cárcel por difusión de los llamados "retos virales". La iniciativa propone adicionar el Artículo 319 Bis al Código Penal del estado.

¿Qué busca la iniciativa?

El propósito es sancionar la difusión, incitación o promoción de retos digitales peligrosos que pongan en riesgo la integridad física, psicológica o emocional de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad. Esto ante la creciente presencia de los llamados "retos virales" en redes sociales, los cuales han derivado en consecuencias lamentables en diversas partes del país, incluyendo lesiones graves, daños emocionales e incluso la pérdida de vidas humanas, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, señalan en la iniciativa.

¿Cuáles son las sanciones propuestas?

La propuesta de reforma al Código Penal de Tamaulipas contempla penas de uno a tres años de prisión y multas de 100 a 300 días de salario para quienes incurran en estas conductas. En caso de que la víctima sea una persona menor de edad o con discapacidad, las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad más.

La propuesta fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda, de Justicia y de Niñez, Adolescencia y Juventud para su análisis y dictamen correspondiente.