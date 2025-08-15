Detectan a conductores de transporte drogados

Como resultado de diversos operativos de supervisión al transporte público, el Gobierno del Estado ha detectado casos de operadores que dieron positivo en pruebas toxicológicas, lo que derivó en el aseguramiento de unidades.

El subsecretario del Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, explicó que, como parte de las revisiones, a todos los conductores se les aplican pruebas antidoping y se verifica que cuenten con licencia de operador y registro del vehículo, y en caso de incumplimiento, las unidades son inmovilizadas.

En los últimos tres meses, detalló, se han registrado dos casos positivos de consumo de drogas en el transporte público, uno en Tampico y otro en Ciudad Victoria.

"A todos, a todos les hacemos toxicológicos un operador de camión y un taxista libre en Tampico", precisó sobre los conductores que dieron positivo a la prueba antidoping.

Precisó que las pruebas continuarán aplicándose en los 43 municipios del estado, dentro de un mecanismo de seguridad para que los más de 700 mil usuarios de este servicio cuenten con las garantías que la persona que las desplaza por las calles está en condiciones físicas y psicológicas para conducir una unidad.

Además, precisó, forma parte de la estrategia para mejorar el servicio a la par que se analiza la posibilidad de incrementar la tarifa a nueve y 11 pesos, luego de las demandas de los concesionarios para un aumento.

En ese contexto, Núñez Montelongo recordó que la licencia de operador y el registro del vehículo tienen un costo de 20 UMAS cada uno, y que este trámite es obligatorio para todas las modalidades de transporte, incluidas las plataformas digitales.

INMOVILIZAN 62 DIDIS PIRATAS

En el último mes la Subsecretaría ha inmovilizado 62 unidades que prestaban el servicio de tranporte ejcutivo como Uber y DiDi sin contar con los permisos y concesiones obligatorias.

Explicó que se solicitaron viajes y al verificar que no contaba con los permisos, se procedió a asegurar la unidad y devolverla hasta que haya gestionado las licencias y concesiones que establece la Ley del Transporte de Tamaulipas.

"Todos los días mandamos, todos los días hacemos operativos, el programa que es usuario simulado", explicó.

De es universo, 60 casos corresponden al municipio de Reynosa, y dos más en Victoria, mientras que en Matamoros se mantiene suspendido el operativo a solicitud del alcalde Alberto Grandos que pidió una prórroga para que los choferes se pusieran al corriente.



