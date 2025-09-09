Dan 19 años de prisión a exsecretario de Educación de Tamaulipas por desvío de recursos

Cd. Victoria, Tam.– El ex titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de peculado y uso indebido del servicio público.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas en la Sala "H" del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, se acreditó que el exfuncionario suscribió de manera irregular un convenio con la aseguradora MetLife en enero de 2018, cuando todavía fungía como subsecretario de Administración. Dicho acuerdo provocó un desvío superior a 8.2 millones de pesos, que fueron canalizados indebidamente a cuentas de la Secretaría de Educación y posteriormente utilizados para pagos sin justificación e incluso para beneficio personal.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción detalló que entre los beneficiados se encontraba el propio Gómez Monroy, quien además es primo del exgobernador Cabeza de Vaca y del actual senador José Ramón Gómez Leal.

El exsecretario fue procesado desde septiembre de 2023, y el pasado 22 de agosto recibió el fallo condenatorio. Aunque el Ministerio Público había solicitado hasta 26 años de cárcel, la sentencia quedó en 19 años, sin derecho a libertad condicional, además de la obligación de reparar el daño causado. La jueza tomó en cuenta su estado de salud como atenuante.

En una diligencia del 6 de septiembre de 2025, se aplazó la conclusión del caso y la sentencia final, ya que el Ministerio Público solicitó más tiempo para organizar sus alegatos. La audiencia fue reprogramada para este 9 de septiembre de 2025 a las 12:30 horas, con la opción de que Gómez Monroy participara vía videoconferencia por razones de salud

Con esta resolución, se concreta la primera condena penal por corrupción en el sector educativo durante la administración panista anterior, mientras continúan abiertas otras indagatorias por presunto desvío de recursos en la misma dependencia.