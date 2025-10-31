El agua fractura familias en Tamaulipas: Conagua

En Tamaulipas, los conflictos por el uso y la propiedad del agua ya no solo se dan entre productores o autoridades, sino incluso dentro de las mismas familias, advirtió el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad, Jaime Gudiño Zárate, al anunciar el programa de regularización de títulos de concesión vigente hasta marzo de 2025.

El funcionario explicó que la pérdida o vencimiento de concesiones ha derivado en disputas familiares y legales que pueden evitarse con la actualización de los títulos, trámite que, además de brindar certeza jurídica, permite acceder a subsidios federales y apoyos para tecnificación del riego.

"Muchos de ellos, algunos ya dejaron de producir, pero la gran mayoría han cambiado de nombre, quedaron con algún problema de que no están en la herencia del rancho, la herencia de la propiedad y tienen algunos problemas. Hoy es el momento de acercarse para poder regularizar esto", señaló Gudiño Zárate.

El programa de Conagua está dirigido a todos los usuarios cuyos títulos hayan vencido entre octubre de 2017 y marzo de 2025, incluyendo productores agrícolas, pecuarios, acuacultores y usuarios de uso público urbano.

"En ese momento, todo aquel trámite de título de concesión para uso agrícola, pecuario, acuacultura o de uso doméstico o público urbano, que se haya vencido del mes de octubre del 2017 a marzo del 2025, se puede regularizar", detalló.

La actualización permitirá a los beneficiarios acceder al Programa Especial de Energía Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que otorga subsidios de hasta el 95% en la tarifa eléctrica para uso agrícola, además de apoyos de la propia Conagua para proyectos de tecnificación y modernización de sistemas de riego.

"El principal en el uso agrícola es el programa especial de energía eléctrica, en el cual le da un subsidio hasta del 95% a la tarifa eléctrica. La Conagua hasta el 90% de los recursos necesarios para un proyecto de tecnificación, en el caso de municipios de atención proletaria, o del 50% en cualquier tipo de lugar", explicó el funcionario federal.

HABILITAN MÓDULOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS

Para facilitar el proceso, Conagua habilitó módulos presenciales en Ciudad Victoria, Abasolo, Aldama y la zona conurbada, así como ventanillas itinerantes en localidades rurales, donde los usuarios pueden acudir directamente con documentación básica sin necesidad de intermediarios.

"Ahí va a haber gente, va a haber personal que los apoye. Estaremos haciendo ventanillas itinerantes en algún lugar que pudiera tener necesidad", indicó.

El trámite es gratuito para los sectores agrícola y pecuario, mientras que los usuarios urbanos solo pagan una cuota cuando el servicio es para poblaciones mayores de dos mil 500 habitantes.

"La parte agrícola y pecuario están exentos de ese pago. El pago solamente son 2 mil 800 pesos para hacer un trámite, pero solamente para el uso agrícola y para la parte del público urbano de poblaciones mayores a dos mil 500 habitantes", precisó.

Gudiño Zárate subrayó se busca prevenir disputas legales y familiares, además de garantizar que el recurso hídrico se use de manera regulada y sostenible.

"La entrada es que tienes una certeza jurídica de un documento que ya tenías vencido, que ya estaba perdido", dijo, al recalcar que la actualización también permite transmitir derechos de manera legal y ordenada.

En el caso de transmisiones, aclaró que no están suspendidas, pero deben cumplir con los criterios técnicos y legales que marca la normatividad.

"Las transmisiones no están negadas, en este momento los trámites están autorizados, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la propia normatividad", añadió.

Insistió que la regularización es también una estrategia de prevención ante los conflictos que surgen por el manejo del agua, sobre todo en regiones con alta presión sobre los recursos hídricos.



