Arranca 2026 con saldo fatal

El inicio de 2026 dejó un saldo preliminar de 30 muertos en las carreteras del estado, y más de 90 accidentes , de acuerdo con información proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil .

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, explicó que, aunque el operativo aún no concluye y las cifras finales siguen en proceso de integración, el panorama hasta ahora confirma un incremento en la siniestralidad vial durante el reciente periodo vacacional.

"Lamentablemente hemos tenido actividad en las carreteras de Tamaulipas", expresó, al confirmar que la Coordinación Estatal de Protección Civil trabaja de manera conjunta con la Cruz Roja Mexicana, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y las direcciones municipales de Protección Civil.

Detalló que el operativo carretero se despliega año con año desde el inicio de cada administración, con presencia en puntos estratégicos del estado.

"El saldo todavía no lo terminamos, es un dato preliminar; el fin de semana tuvimos tres accidentes donde fallecieron cerca de 13 o 14 personas", dijo, al explicar que aún se recaba información de distintos municipios.

Sobre las causas, descartó que el estado de las carreteras sea un factor determinante.

"Las carreteras están en buen estado; yo creo que es totalmente el factor humano: la velocidad, la falta de cultura y el no respetar las indicaciones en los tramos carreteros", afirmó.

González de la Fuente subrayó que, pese a que históricamente se hablaba de saldo blanco en ciertos periodos, este año la situación cambió.

"No quiere decir que en años pasados no hubiera defunciones, pero sí se incrementó un poco; fue un año movido desde que iniciamos el operativo en diciembre", reconoció.

Al ser cuestionado sobre tramos específicos, como la carretera Victoria–Zaragoza, insistió en que el problema no radica en la infraestructura.

De acuerdo con reportes oficiales, la carretera con el mayor número de muertos por accidentes vehiculares es la Victoria-Zaragoza, en su paso por el municipio de Llera.

En las últimas 72 horas se han registrado tres choques que provocaron la muerte de 14 personas, entre ellas menores de edad, además de varios heridos.

El primer accidente ocurrió el dos de enero, a la altura del kilómetro 36, cuando un automóvil particular colisionó contra un tráiler y una pipa.

El impacto generó un incendio inmediato del vehículo, dejando cuatro personas calcinadas y dos lesionadas; las labores de rescate se prolongaron por varias horas debido a la intensidad del fuego.

El tres de enero por la mañana, se registró otro choque fatal en el kilómetro 7+400, cuando una camioneta se impactó de frente contra un tráiler y también terminó envuelta en llamas; en el lugar murieron tres personas y se reportaron varios heridos, algunos de ellos de gravedad.

Horas más tarde, ese mismo día, un tercer accidente ocurrió en el kilómetro 30, cerca del puente conocido como Los Chachos, donde un automóvil se estrelló contra un tractocamión.

El saldo fue de cinco personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad, y un menor más gravemente lesionado, quien fue trasladado de urgencia a un hospital.

El accidente más reciente ocurrió en el kilómetro 124 de la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del poblado La Coma, en el municipio de Cruillas, cerca de El Encinal, municipio de Jiménez.

En ese punto, un choque múltiple entre cuatro vehículos dejó tres personas muertas, de los cuales dos de ellas eran menores de edad, y 11 lesionados.

En total, entre las personas fallecidas en los últimos días se contabilizan al menos cinco menores de edad, mientras que decenas de lesionados fueron trasladados a hospitales de Ciudad Victoria, San Fernando, Valle Hermoso, Tampico y El Mante.

Los accidentes se dieron en el marco del regreso de vacaciones de fin de año, luego de pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familiares en diferentes municipios de Tamaulipas, así como de otras entidades del país.