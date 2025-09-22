Cerramos filas con la política exterior de CSP: Olga Sosa Ruiz

El comité directivo estatal de Morena Tamaulipas recibió al Alejandro Robles, secretario de mexicanas y mexicanos en el exterior del comité directivo nacional de Morena, para instalar el comité estatal de Tamaulipecos en el exterior que encabezará Myrna Hernández, con el propósito de fortalecer la participación política.

La reunión convocada por el presidente del consejo Rómulo Pérez y la presidenta del partido Lupita Gómez, integró a representantes de migrantes tamaulipecos de Tula, Ocampo, Jaumave, Llera, Reynosa, Madero, Houston; además de la senadora morenista Olga Sosa Ruiz y el diputado local Sergio Ojeda, presidenta de la comisión de Asuntos Fronterizos Migratorios, quienes reiteraron el trabajo en favor de los derechos de las personas migrantes tamaulipecas.

Hay dos visiones de política exterior, "la oposición que acude al extranjero para pedir la intervención e injerencismo contra el gobierno de México y la de Morena que defendemos nuestra soberanía, defendemos que se respeten los derechos de nuestros hermanos migrantes, que son, además, los mejores trabajadores del mundo", señaló la senadora Olga Sosa.

Desde el Senado recalcó que "nosotros hemos defendido el trabajo y la dignidad humana, para combatir el racismo, el clasismo y decir no a la discriminación"

La política de atención a los migrantes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han fortalecido con una red consular que brinda orientación y defensa jurídica, además de apoyar a los connacionales más vulnerables; y a través de la secretaría de gobernación se tiene el programa México te Abraza para apoyar a la repatriación de hermanos migrantes bajo condiciones dignas y seguras.

La senadora remató, "México es un país libre, independiente y soberano y siempre vamos a defenderlo"

El secretario del humanismo mexicano, Alejandro Robles señaló que se impulsarán propuestas dentro de la reforma política propuesta por el ejecutivo federal para garantizar el voto anticipado y presencial en consulados con documentos como pasaporte, credencial de elector o matrícula consular. "Desde 2006 se puede votar desde el exterior, pero el voto electrónico y postal han sido impracticables", puntualizó.

Impulsarán propuestas dentro de la reforma política propuesta por el ejecutivo federal para garantizar el voto anticipado.