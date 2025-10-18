Proponen crear oficina vigilar compra de autos usados

Con el objetivo de frenar delitos como fraudes, robos y extorsiones vinculados a la compraventa de vehículos usados, el Congreso de Tamaulipas dio entrada a un punto de acuerdo, para crear oficinas de atención ciudadana en los principales municipios del estado.

La iniciativa, presentada por el diputado Marco Antonio Gallegos Galván, solicita a la Secretaría de Seguridad Pública instalar módulos de asesoría en Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico y Victoria.

Estas oficinas orientarían a los ciudadanos antes de concretar operaciones de compra o venta de autos, reduciendo riesgos de fraudes, secuestros, extorsiones o adquisición de vehículos robados o clonados.

Gallegos Galván advirtió que gran parte de estas transacciones se realizan en tianguis, estacionamientos o puntos acordados por redes sociales, donde compradores y vendedores desconocen su identidad y antecedentes, exponiéndose a delitos graves.

"Queremos que la ciudadanía tenga asesoría confiable antes de entregar dinero o firmar contratos. Hoy muchos tamaulipecos son víctimas por falta de información", sostuvo el legislador morenista.

El diputado explicó que los módulos también podrían verificar documentos, revisar antecedentes en Plataforma México y confirmar la legalidad del vehículo, garantizando que el patrimonio familiar no se vea comprometido.

De aprobarse la propuesta, Tamaulipas sería el primer estado del país en contar con oficinas de seguridad ciudadana especializadas en transacciones vehiculares, una medida preventiva que busca blindar a los ciudadanos contra la delincuencia.

"Comprar un auto no debe convertirse en un riesgo. Con orientación y respaldo institucional, podemos prevenir delitos y proteger el patrimonio de las familias", concluyó Gallegos.



