Comparecerán 62 alcaldes y miembros de su gabinete

La Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene programadas 62 audiencias de alcaldes y miembros de sus gabinetes para aclarar diversas inconsistencias detectadas durante la Cuenta Pública del 2023 y 2024.

De acuerdo con el auditor superior Francisco Noriega Orozco, previo a sostener una reunión con presidentes municipales en las instalacionedel Centro de Excelencias de la UAT, las comparecencias tienen el objetivo de aclarar observaciones y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, así como para reforzar la rendición de cuentas y la transparencia. "Este año tenemos ya, vamos a realizar ahora en el mes de septiembre y completar las 62 audiencias en cuanto a alcaldes y servidores públicos de municipios y entes municipales, lo cual nos hace estar muy activos en el seguimiento a todo lo que nos heredaron y lo que estamos generando", expresó.

El auditor detalló que al Congreso ya fue presentado un nuevo paquete de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, que había sido solicitado para una segunda revisión, mismos que se suman a los informes individuales de las cuentas públicas del 2023, y al primer paquete del 2024.

"Ya se presentó al Congreso un paquete nuevo de aquellas cuentas 21 que me pidieron revisar nuevamente y yo creo que estarán en posibilidad de dictaminarlas a partir de la próxima semana en la permanente", señaló.

En este contexto, advirtió que los hallazgos son mayoritariamente negativos y que las revisiones arrojaron violaciones a la Ley de Disciplina Financiera, por no lograr justificar el incremento al Capítulo 1000 que corresponde a sueldos, pero también en las adquisiciones de bienes y servicios.

"Encontramos creo que más de un 90% en sentido negativo con dictamen de la Auditoría Superior. Han incumplido mucho el principio de la Ley de Disciplina Financiera", indicó.

El funcionario agregó que, dentro de las irregularidades detectadas, se encuentran prácticas como el uso de recursos sin autorización y aumentos indebidos en partidas de recursos humanos.

"Uno, no ejercer algo que no tienen autorizado; no ejercer algo sobre lo que se les autorizó y sobre, de manera especial, el capítulo 1000 o el capítulo recursos humanos, que ahorita es un tema a nivel estatal, y lo importante es que se respete lo que se les autoriza y que en el transcurso del ejercicio no haya incrementos en esas partidas", precisó.

Noriega Orozco subrayó que uno de los principales problemas detectados es la falta de control interno en los municipios, lo que afecta la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

"Veo que el tema de control interno es un tema muy importante. A medida que los entes municipales comprendan lo importante que es tener un buen control interno, creo que eso va a ser de mucha salud para que los ciudadanos puedan percibir una transparencia y mejor rendición de cuentas", apuntó.

El auditor reconoció que hay presidentes municipales que cumplen con sus responsabilidades, mientras que otros han permanecido al margen, y que las audiencias son para aclarar las irregularidades, sin buscar amedrentarlos.

"No puedo generalizarlo, pero sí puedo decir que hay quienes sí han estado muy presentes y atendiendo sus situaciones. Como siempre les he dicho, la auditoría en esta administración tiene las puertas abiertas. No buscamos amedrentar a nadie, ni mucho menos, sino que sepan que institucionalmente ellos son dueños de la información y pueden participar en las aclaraciones y observaciones que se les dan. Sí veo que hay quienes permanecen al margen, pero hay otros que realmente están atendiendo sus responsabilidades", dijo.

Cabe recordar que recientemente EL MAÑANA publicó la información en la que se detalla la desaparición de 124 millones de pesos por exalcaldes y presidentes municipales en funciones, que no lograron solventar ante los auditores de la ASE.

Entre ellos aparecen los municipios de Aldama, Antiguo Morelos, Camargo, Jaumave, Mier, Tula, El Mante, Nuevo Laredo, Gustavo Díaz Ordaz y Ocampo.

Noriega Orozco expresó preocupación por los municipios con presupuestos más limitados, que además de contar con escasos recursos, ahora enfrentan multas adicionales.

"Me preocupa que sean a veces algunos pequeños que tú dices, oye, pues tienes poco recurso y aparte estás siendo multado por incumplimientos. Entonces son cosas que, como decía el compañero, hay quienes han sido responsables y otros no", comentó.

Sobre las sanciones económicas, el auditor precisó que deben ser pagadas por los propios servidores públicos y no con recursos municipales.

"Las debe pagar el servidor público. Sería un grave error que intentaran pagar con los mismos recursos del ente porque ya estarían incurriendo en otra falta más", advirtió.

DENUNCIAS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Además de las audiencias y multas, la ASE ya cuatro denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por presuntas anomalías en el uso del recurso público, y 16 más ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Aunque no dio nombres ni detalles, explicó que todas corresponden a este año y que los expedientes se integraron a partir de irregularidades graves en el manejo del erario.

"Todos tienen que ver por situaciones de posibles quebrantos o faltas al erario", puntualizó.



