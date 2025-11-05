Se suma alcaldesa al colectivo 50+1

En un acto que congregó a figuras del poder Ejecutivo, Legislativo y liderazgos femeninos de toda la entidad, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, tomó protesta como integrante de la Comisión de Participación Política y Liderazgos Femeninos del Capítulo Tamaulipas de la Colectiva 50+1, red nacional dedicada a impulsar la participación de las mujeres en la vida pública y promover la igualdad sustantiva.

¿Qué ocurrió?

En el evento, celebrado en la sede del Congreso del Estado, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas habló en representación de las líderes mujeres que integran las diferentes comisiones, destacando su papel como una de las voces femeninas con más peso político en la entidad. Ahí, la presidenta municipal comentó que la agenda del colectivo 50+1 cimentará la visión y misión de acciones estratégicas medibles y además honrará la igualdad sustantiva para cada mujer y niña de Tamaulipas.

"Nuestra visión es clara: impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, reducir las brechas de desigualdad y, lo más importante, acompañar y apoyar a nuestras hermanas en situación de vulnerabilidad. El camino hacia la igualdad sustantiva exige valor, persistencia y una profunda sonoridad", destacó la alcaldesa en su mensaje.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

En este evento, la presidenta municipal dio un mensaje de empoderamiento y de unidad entre las lideresas tamaulipecas, destacando que la política con perspectiva de género es una obligación. En Nuevo Laredo, se ha demostrado que la visión de una mujer puede transformar una ciudad y llevarla al siguiente nivel. La alcaldesa vinculó este hecho al momento político nacional, reconociendo el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, como una inspiración para consolidar una nueva etapa de inclusión y paridad en el país.

Además, reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya por mantener un gabinete paritario, al reforzar una estrategia política de articulación entre niveles de gobierno federal, estatal y municipal. "Hoy al sellar ese compromiso, refrendamos nuestra promesa de trabajar sin descanso. Buscaremos, incansablemente, ese punto de encuentro y de coyuntura entre las mujeres de la política, la academia, el activismo y la sociedad civil, para forjar un estado que garantice el respeto a los derechos de las mujeres, libres de todo tipo de violencia y lleno de mejores oportunidades para todas", señaló.

¿Qué significa esta incorporación?