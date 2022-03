Comienza la gira del último informe

El último informe se enmarca en la batalla electoral por la gubernatura y el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que discutirá las controversias por el desafuero contra el político reynosense.

El primer acto sucederá hoy en el Centro de Convenciones de Reynosa a mediodía y en el marco del aniversario de la ciudad natal del mandatario tamaulipeco. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, confirmó su asistencia.

Al día siguiente, a la misma hora, Cabeza de Vaca acudirá ante la sociedad de Nuevo Laredo, municipio gobernado por Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, para hablar de los resultados en la región ribereña, que ha enfrentado conflictos de violencia, crimen organizado, desapariciones y choques políticos. La cita es en la Asociación de Agentes Aduanales de la ciudad fronteriza.

Por la tarde del 15, el Congreso de Tamaulipas recibirá el documento del sexto informe. El pasado jueves, ante la debacle de Morena en la LXV Legislatura, se abrió la puerta para que el jefe del Poder Ejecutivo acuda en persona a la sesión solemne. A partir de mañana, el nuevo presidente de las y los diputados, Félix García Aguiar, propondrá un acuerdo de civilidad para realizar la ceremonia.

A mitad de semana, Matamoros será sede del tercer evento gubernamental. La convocatoria para las y los alcaldes de la región, liderados por el morenista Mario López Hernández, sociedad civil y empresarios es en el hotel Holiday Inn.

Los 2 informes finales serán el 17 en la Expo Tampico y el 18 en el Polyforum de Victoria. Al municipio del sur del estado fueron invitados todos los y las presidentas municipales de las regiones huasteca y costa. El puerto es el bastión más importante del panismo, por lo que se espera un mensaje político más contundente. Para el viernes se agendó el cierre, donde se prevé la asistencia de integrantes del Congreso de la Unión, la cúpula panista, gobernadores y el representante del gobierno de México.

Próximo trabajo

El gobernador García Cabeza de Vaca afirmó que tras dejar el poder estatal el último día de septiembre de este año volverá a trabajar en su negocio familiar de producción ganadera, tiempo que ocupará para analizar el panorama político.

"En el 2024, en alguna trinchera voy a estar. Aquellos que me conocen, saben que jamás me he doblegado ante nada y ante nadie y no voy a recibir presiones", dijo el mandatario.

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, aseveró que no puede negociar su proceso legal a cambio de entregar la gubernatura a Morena porque las acusaciones son mentiras fabricadas por el gobierno nacional.

El panista reiteró que Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le mintió a la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de desafuero en su contra.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, mencionó a Francisco García Cabeza de Vaca como aspirante a la candidatura presidencial en 2024. Hecho que el político tamaulipeco no comentó abiertamente pero si deslizó su interés.