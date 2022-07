Acusan a indigentes de incendios

"Ya llevamos tres incidentes; exactamente ahí donde pasó este incendio ya había pasado en otra ocasión, y otra vez pasó en el Nueve y Diez Hidalgo hace unos cuatro o cinco meses atrás, pero sí tenemos el dato bien que fueron indigentes." Paulino Cortez dirigente de la Unión de Comerciantes de Ciudad Victoria

Durante la madrugada de este miércoles se registró un incendio en la zona centro, donde nueve puestos resultaron consumidos por las llamas. Según el peritaje por parte del heroico cuerpo de Bomberos, la causa fue un corto eléctrico; sin embargo, los comerciantes ambulantes apuntaron hacia indigentes que pernoctan en la zona como los presuntos responsables.

Esto lo aseguró el dirigente de la Unión de Comerciantes de Ciudad Victoria, Paulino Cortez, "Se descarta por completo que haya sido por un cortocircuito; no se puede tener eso, porque no tenemos compañeros que tengan alguna electricidad", y agregó que "En algunas imágenes que se aprecian son de GranD – los cables – pero comentan los compañeros que no fue el corto, creemos más que quizá sean personas indigentes quienes hicieron esto".

Las pérdidas materiales rondan entre cincuenta y setenta mil pesos, según el representante del gremio de comerciantes informales, tratándose principalmente de estructuras metálicas, lonas, y al parecer algo de mercancía, pérdidas que calificó como ´totales´, ya que los comerciantes no cuentan con seguro o alguna vía para recuperar las pérdidas por hechos fortuitos como el suscitado este miércoles.

Los puestos se encuentran entre las calles Hidalgo y Juárez a la altura del Siete, a un costado de un centro comercial y a escasa distancia del mercado Argüelles; asimismo, Paulino Cortez aclaró que no es ésta la primera vez en la que ocurre un incidente similar en lo que va del año, "Ya llevamos tres incidentes, exactamente ahí donde pasó este incendio ya había pasado en otra ocasión, y otra pasó en el Nueve y Diez Hidalgo hace unos cuatro o cinco meses atrás; pero sí tenemos el dato bien que fueron indigentes".

Será a través de la presidencia municipal que los vendedores ambulantes solicitarán un refuerzo en la vigilancia por parte de la Policía Estatal, "La mayoría de los puestos son de frutas y verduras, y como dos puestos que también se dedicaban a la venta de gorras y lentes". Finalmente, reveló que para tratar de socorrer a los vendedores afectados se realizará una colecta entre los socios de la Unión, con la intención de que éstos puedan volver a trabajar a la brevedad.